Виктор Томенко осмотрел строящуюся школу и водоочистительную станцию в Барнауле

Фото: Олег Богданов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко осмотрел строящуюся школу в поселке Спутник в Барнауле и водоочистительную станцию, которую запустили 11 сентября. Он оценил новые объекты с точки зрения комплексного развития территории.

По контракту школа должна быть сдана до конца года. Объект возводит компания «Селф».

Строительство нового учебного заведения - необходимость, так как сейчас в «Спутнике» проживают около тысячи детей школьного возраста, которые вынуждены ездить на учебу в другие районы города. Как отметил Виктор Томенко, строительство школы, стало возможно благодаря индивидуальному кредиту, который получил Алтайский края от федерального бюджета на развитие.

Также в поселке по федеральной программе «Чистая вода» построена водоочистительная станция, которая обеспечит качественной питьевой водой не только школу, но и жилые дома. Глава региона отметил, что новая станция мощнее, чем предыдущая, вдвое.