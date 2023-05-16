Барнаульцы жалуются на гаражный комплекс, в котором жгут покрышки

Фото: скриншот с паблика Barnaul 22

Жители Барнаула пожаловались на гаражный комплекс, где жгут покрышки. Пост об этом опубликовали в паблике «Barnaul22».

- В гаражном комплексе «Энтузиаст» на Попова жгут покрышки. Происходит это регулярно. Запах стоит ужасный, - сказано в публикации.

Горожане жалуются, что на всю округу разносится черный ядовитый дым, и задаются вопросом, кто это делает и зачем.

В комментариях участники сообщества отметили, что такой способ избавления от покрышек дешевле, так как за утилизацию требуют деньги.