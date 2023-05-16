Барнаульцы рассказали о кондукторе в трамвае, которая поднимает всем настроение

Кондуктор, о котором идет речь, работает на маршруте №7 в вагоне 1041 Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы рассказали о доброжелательной женщине-кондукторе, которая поднимает всем настроение. Пост опубликовали в паблике «Черное и белое Барнаул».

Кондуктор, о котором идет речь, работает на маршруте №7 в вагоне1041.

- Очень милая женщина-кондуктор, приветливо улыбается пассажирам, желает приятной поездки и предлагает сесть за свободные места, - пишет автор поста.

Барнаулец отмечает, что такие мелочи поднимают настроение и хотелось бы, чтобы таких людей было как можно больше.