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НовостиОбщество16 мая 2023 3:32

В загородных лагерях Барнаула первая смена начнется 9 июня

Стоимость путевки составляет 26 600 рублей
Вера Березовская
К открытию готовятся муниципальные загородные лагеря

К открытию готовятся муниципальные загородные лагеря

Фото: Олег УКЛАДОВ

В загородных лагерях Барнаула первая смена начнется 9 июня. Об этом сообщил председатель комитета по образованию города Андрей Мульна заседании Совета Общественной палаты города.

К открытию готовятся муниципальные загородные лагеря – «Медвежонок», «Парус», «Спутник-2», «Маяк», «Дружных», «Соснячок», «Звездный», которые входят в состав центра «Каникулы». В текущем сезоне в них смогут отдохнуть 3600 детей. Первая смена в лагере «Дружных» начнется уже 9 июня.

В текущем году стоимость путевки в загородный лагерь составляет 26 600 рублей. Предусмотрена возможность софинансирования и краевого и городского бюджетов