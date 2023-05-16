В Алтайском крае гусеничный тягач задавил 26-летнего работника

Транспортное средство наехало на мужчину Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае гусеничный тягач насмерть задавил 26-летнего работника. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Инцидент произошел 9 мая текущего года на территории базы отдыха в одном из сел Тальменского района. По данным следствия, 26-летник работник, находясь с внешней стороны кабины движущегося гусеничного тягача, взялся за ветку дерева и, потеряв равновесие, упал на землю

В результате транспортное средство наехало на мужчину. От травм он скончался на месте.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Известно, что у тягача не было государственного регистрационного знака. Расследование продолжается.