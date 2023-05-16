В Барнауле проведут Кубок журналистов Алтайского края по нардам

Фото: предоставлено организаторами

Журналистов Алтайского края приглашают принять участие в турнире по нардам, посвященном Дню России.

Организаторы соревнований - Общественная палата Алтайского края, Союз Армян Алтайского края, Союз журналистов Алтайского края при участии АКОО «Белорусское землячество на Алтае».

Турнир состоится 3 июня в Союзе армян Алтайского края (пр. Ленина, 54). За 20 минут до начала пройдет мастер-класс, на котором участников научат играть в эту древнюю восточную интеллектуальную игру.

Игры будут проходить одновременно на 10 досках. В перерывах между запланировано чаепитие с армянскими угощениями от единственного в Барнауле магазина экологически чистых продуктов и товаров из Армении «Абрикос».

Победитель турнира получит кубок и набор нард от УФСИН России по Алтайскому краю. Призеров наградят медалями.

С древних времен нарды считаются национальной игрой армян, грузин, азербайджанцев, арабов и турок. В 2022 году в России нарды были признаны видом спортом.

Начало: 11:00, 3 июня.

Место: пр. Ленина, 54, Союз армян Алтайского края