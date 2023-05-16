В Барнауле продолжается ремонт дорог

Работы ведутся сразу на нескольких участках Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в текущем сезоне отремонтировали уже более 6 тысяч квадратных метров дорог. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы ведутся на участках дорог по проспекту Комсомольскому от улицы Молодежной до улицы Советской, по улице Антона Петрова от улицы Телефонной до улицы 2-ой Северо-Западной, а также перед вторым переездом в поселке Борзовая Заимка. Кроме того, ведётся ремонт тротуара по улице Юрина от улицы Малахова до улицы 2-ой Северо-Западной.

На этой неделе по плану у рабочих – ремонт дорожных участков по улицам Челюскинцев, Антона Петрова и на Павловском тракте, а также будут благоустройство тротуаров по проспекту Комсомольскому, по улицам Юрина и Брестской.