16 мая в Алтайском крае потеплеет до +23 градусов

В Барнауле днем столбик термометра покажет от +18 до +20 Фото: Олег УКЛАДОВ

16 мая в Алтайском крае ожидается потепление. Прогноз на день дали синоптики регионального Гидрометцентра.

Днем температура воздуха составит +18…+23 градуса. По западным и южным районам местами пройдут небольшие дожди. Юго-западный ветер подует со скоростью 6-11 м/с, местами порывы достигнут до 18 м/с.

В Барнауле днем столбик термометра покажет от +18 до +20. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, порывы до 16 м/с.