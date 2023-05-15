Средняя зарплата в Алтайском крае составляет почти 40 тысяч рублей

В Республике Алтай зарплата больше, чем в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Средняя зарплата в Алтайском крае, по данным Алтайкрайстата за февраль 2023 года, составила 39 953 рубля.

При это она немного снизилась, по сравнению с предыдущим январем - на 1,1%. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 24% (тогда средняя зарплата была 32 007 рублей).

При этом в соседней Республике Алтай средняя зарплата по итогам февраля-2023 составила 46 534 рубля. А в феврале прошлого года она держалась на уровне 38 690 рублей.