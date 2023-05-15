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НовостиОбщество15 мая 2023 12:43

Исполнительный директор Бийского олеумного завода принял решение об уходе

Сергей Ларейкин написал заявление об увольнении по собственному желанию
Александра Сапожкова
Сергей Ларейкин также является председателем городской Думы

Сергей Ларейкин также является председателем городской Думы

Фото: газеты «Бийский рабочий»

На Бийском олеумном заводе меняется команда управленцев. В частности, пост покидает исполнительный директор Сергей Ларейкин, сообщает «Бийский рабочий».

По данным издания, он написал заявление об увольнении по собственному желанию 11 мая. Отмечается, что Ларейкин также является председателем городской Думы.

- Ради завода он отказался от перехода на освобожденную работу в Думе и зарплаты председателя местного выборного органа, - пишет «БР».

В конце апреля стало известно, что с завода готовится уйти команда управленцев, возглавляемая директором Максимом Крючковым. Тогда же предполагалось, что вместе с ним уйдет и Ларейкин. Возможно, это связано с тем, что на завод возвращается Петр Переведенцев, уже возглавлявший предприятие в 2010-х годах.