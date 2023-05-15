Исполнительный директор Бийского олеумного завода принял решение об уходе

Сергей Ларейкин также является председателем городской Думы Фото: газеты «Бийский рабочий»

На Бийском олеумном заводе меняется команда управленцев. В частности, пост покидает исполнительный директор Сергей Ларейкин, сообщает «Бийский рабочий».

По данным издания, он написал заявление об увольнении по собственному желанию 11 мая. Отмечается, что Ларейкин также является председателем городской Думы.

- Ради завода он отказался от перехода на освобожденную работу в Думе и зарплаты председателя местного выборного органа, - пишет «БР».

В конце апреля стало известно, что с завода готовится уйти команда управленцев, возглавляемая директором Максимом Крючковым. Тогда же предполагалось, что вместе с ним уйдет и Ларейкин. Возможно, это связано с тем, что на завод возвращается Петр Переведенцев, уже возглавлявший предприятие в 2010-х годах.