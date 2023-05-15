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НовостиПроисшествия15 мая 2023 8:29

В Барнауле из-за прорыва трубы у детской поликлиники затопило улицу Попова

Ряд зданий остался без холодной воды
Александра Сапожкова
Сейчас рабочие уже локализовали выход воды

Сейчас рабочие уже локализовали выход воды

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле из-за аварии на водопроводной сети на ул. Попова разлилось огромное озеро. Сейчас Барнаульский водоканал устраняет нештатную ситуацию.

Как сообщили в компании, авария произошла на водопроводе диаметром 300 мм на ул. Попова, 29 (район пересечения с ул. Гущина). В связи с этим ограничена подача холодной воды в зданиях по ул. Гущина, 152; Попова 25-в, 24-а и 24-б.

Отмечается, что сейчас рабочие уже локализовали выход воды. Ориентировочно повреждение устранят в 6 утра 16 мая.

Все подробности по телефону: 500-101.