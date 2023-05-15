В Бийске догхантер отстреливает собак, целясь в сердце

Следующий шаг зооактивистов – жалоба в прокуратуру Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске неизвестный отстреливает бездомных собак, при этом целится в сердце. После обнаружения одного трупа местные зооактивисты обратилась в полицию, передает «Бийское телевидение».

Труп нашли еще в марте – одна из горожанок шла покормить собаку и увидела мертвое тело. Заявление в полицию подали сразу, а вот ответ получить удалось нескоро. Чтобы возбудить уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», требуется вскрытие. А чтобы произвести вскрытие, нужно направление от участкового. Пока решались эти вопросы, мертвая собака около трех недель лежала на улице.

Но даже с заключением эксперта ускорить ход дела не удалось. В полиции отвечают: дело возбуждено, расследование продолжается. Но сколько оно будет продолжаться – не известно. Следующий шаг зооактивистов – жалоба в прокуратуру.