Все для поддержки бизнеса: как в Алтайском крае помогают предпринимателям

Фото: Екатерина Шахова

В нем приняли участие главы, заместители глав районов, курирующих сферу предпринимательства, специалисты информационно-консультационных центров.

С приветственным словом к участникам семинара обратился заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов. Он поблагодарил присутствующих за эффективную работу в санкционные и пандемийные годы, когда специалисты старались оперативно решать возникающие вопросы и проблемы в непростых реалиях.

«Хочу отметить, что целом в регионе выстроена и успешно действует инфраструктура государственной поддержки, и она вся перенастраивается под современные запросы бизнеса. И в этом, несомненно, есть заслуга органов местного самоуправления. Сегодня роль ИКЦ – быть доступными консультантами и источниками оперативной информации в сфере развития бизнеса непосредственно в территориях.

Поддержка бизнеса - одно из приоритетных направлений в работе Правительства Алтайского края и Губернатора Виктора Томенко. На территории региона успешно реализуется нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В крае из 88 тысяч хозяйствующих субъектов почти 75 тысяч — это субъекты малого и среднего бизнеса», — сказал Анатолий Нагорнов.

Фото: Екатерина Шахова

«Наш регион перевыполняет показатели по планам нацпроекта по увеличению занятости. Так, в сфере малого и среднего предпринимательства заняты более 352 тысячи человек. Еще в 2018 году показатель был на уровне 278 тысяч человек», — рассказал начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

«Мы продолжаем взаимодействие с информационно-консультационными центрами. К 11,5 тысячам услугам и мерам поддержки, оказанных региональным центром «Мой бизнес» в 2022 году добавилось еще более 21 тысяч консультаций и мер поддержки, которые предоставили специалисты ИКЦ. И это один из лучших показателей в стране. Общая сумма материальной помощи, предоставленной предпринимателям, составила более 2 млрд рублей. В их числе: гранты, субсидии, займы. И это все результат нашей с вами работы», — обратился к присутствующим Александр Евстигнеев.

После приветственных слов на семинаре прошла презентация лучших практик ИКЦ региона. Специалисты из Белокурихи, Бийска, Алейска, Алтайского, Шипуновского районов рассказали о том, каких удалось достичь успехов на своей малой родине в сфере поддержки предпринимательства, и поделились полученным опытом с коллегами.

«В Бийске в марте 2023 года прошла большая ярмарка предпринимателей, которую посетили более 3 тысяч человек. Ее решил организовать бизнесмен, побывавший на таком мероприятии в Барнауле. Ярмарка вызвала большой ажиотаж среди бийчан», — рассказала директор бийского бизнес-инкубатора Елена Лазарева.