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НовостиПроисшествия15 мая 2023 6:44

Пьяная автомобилистка врезалась в опору ЛЭП на Алтае, погибли двое парней

Сама водитель получила различные повреждения
Александра Сапожкова
В отношении женщины возбудили уголовное дело

В отношении женщины возбудили уголовное дело

Фото: Олег УКЛАДОВ

Двое парней 1998 и 2001 годов рождения погибли в селе Мамонтово в результате ДТП, которое устроила пьяная автомобилистка. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла 15 мая около часа ночи на ул. Партизанская в районе дома № 242а. Женщина 1995 года рождения на автомобиле Toyota Mark ехала в направлении села Гуселетово и не справилась с управлением.

- Автомобилистка съехала с дороги с последующим наездом на опору ЛЭП. В результате двое пассажиров от полученных травм погибли. Водитель получила повреждения различной степени тяжести, - рассказали в полиции.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». Материалы переданы в следственный отдел. Автомобилистка сейчас находится в больнице.