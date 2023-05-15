Новые трамваи из Беларуси в ближайшие время прибудут в Барнаул

Вагоны должны были прибыть еще в марте, но отправка задержалась из-за санкций Фото: Олег УКЛАДОВ

Трамваи, собранные на заводе «Белкоммунмаш», в скором времени прибудут в Барнаул, передают «Вести – Алтай».

Вагоны должны были прибыть еще в марте, но отправка задержалась из-за санкций - заводу задержали поставку комплектующих. Сейчас проблемы решены, и трамваи готовы к отгрузке.

Отмечается, что каждый вагон вмещает 150 пассажиров, имеет четыре двери. Трамваи отличаются повышенной комфортностью и экономным расходом энергии. На них из бюджета края выделил более 700 млн рублей.