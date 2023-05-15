Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2023 3:38

Алтайский губернатор по просьбе президента подарил 13-летней девочке щенка

Милана Казюта о своей мечте написала Владимиру Путину
Александра Сапожкова
Виктор Томенко с удовольствием выполнил поручение. Фото: t.me/tomenko_22

Виктор Томенко с удовольствием выполнил поручение. Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Виктор Томенко лично вручил 13-летней Милане Казюте из Рубцовска щенка, тем самым осуществив ее мечту. Об этом глава края сообщил в своем телеграм-канале.

Недавно девочка написала письмо президенту и попросила щенка. Владимир Путин поручил выполнить ее просьбу губернатору.

- Я с удовольствием выполнил поручение, и семья Казюта — и так большая и дружная - теперь еще пополнилась! Считаю, что мечты должны сбываться. Рад, когда мне удается в этом помочь, – написал Виктор Томенко.

Он отметил, что Милана - настоящая умница. Она хорошо учится в школе, а музыкальную окончила с отличием. Также девочка играет в детском театре, участвует в олимпиадах и занимается волонтерством.