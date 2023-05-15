Съемки «Битвы экстрасенсов» с участием Александра Шепса и Виктории Райдос прошли в Барнауле

В кадр попала Виктория Райдос. Скриншот видео https://vk.com/barneos22

Жители Барнаула заметили в городе съемочную группу программы «Битва экстрасенсов». Об этом они написали в соцсетях.

Так, в телеграм-канале «Инцидент – Барнаул» сообщили, что группа работала на улице Кавалерийской во дворе дома № 3, в гаражах. При этом весь двор заполонили местные подростки, которые снимали все происходящее на телефоны.

В паблике «Барнаул 22» уточнили, что в съемках принимали участие такие известные экстрасенсы, как Виктория Райдос и Александр Шепс. Некоторым удалось сфотографироваться со знаменитыми ясновидящими.

О чем именно будет сюжет – не известно. В комментариях пишут, что якобы группа приехала к женщине, у которой в семье умирают мужчины:

- У нее сын, например, угорел в гараже, вот и написала в «Битву сильнейших». Через две недели посмотрим.

Другие написали, что якобы в гаражах нашли мертвую девочку, и сейчас маги выясняют обстоятельства ее смерти.