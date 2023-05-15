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НовостиОбщество15 мая 2023 1:41

Мешки с мусором уже целый год лежат в барнаульском парке «Юбилейный»

Их так и не выбросили после субботника
Александра Сапожкова
Со временем мусора на свалке стало больше

Со временем мусора на свалке стало больше

Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском парке «Юбилейный» уже год на выходе лежат с мешки с мусором, оставшиеся после субботника. Об этом сообщается в паблике Barnaul 22.

Мусор собирали студенты и волонтеры. Около 20 мешков они складировали у одного из выходов, где находятся гаражи.

- Но что-то пошло не так... Наверное, должна была приехать машина и весь этот мусор вывезти. Но, видимо, кто-то сэкономил на бензине, и эти мешки благополучно остались зимовать. Вот такое благоустройство! - возмущаются горожане.

Они также отмечают, что со временем мусора на свалке стало больше.