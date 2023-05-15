На капремонт барнаульского лицея №3 направили более 75 млн рублей

Ремонт ведется с 1 марта 2023 года Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Барнауле капитально ремонтируют лицей №3. На эти цели из краевого и федерального бюджетов направили более 75 млн рублей, сообщили в правительстве региона.

Ремонт ведется с 1 марта 2023 года. Работы коснутся всего школьного пространства. Уже заменили системы водоснабжения, канализации, отопления и электричества. Сейчас ведут внутреннюю отделку кабинетов. Также закупят новое оборудование и мебель.

Плюс к этому в школе появится центр детских инициатив - для него уже закупили модульные столы, диваны, стулья и шкаф.

Отмечается, что каждый этаж здания теперь будет представлен в своей цветовой гамме.