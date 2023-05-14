В Барнауле реанимация не смогла проехать к пациенту из-за шлагбаума во дворе дома

Скорая не смогла проехать во двор. Скриншот страницы vk.com/incident22

В субботу, 13 мая, автомобиль с реанимационной бригадой не смог проехать к пациенту в Барнауле из-за сломавшегося во дворе шлагбаума.

Инцидент произошел во дворе дома №94к2 на улице Солнечная Поляна.

– Мы закрывали глаза, когда из-за этого опаздывали на работу и люди поднимали его самостоятельно, но когда речь идет о человеческой жизни, о тех самых миллисекундах, которые все решают, хочется посмотреть в глаза этим людям, которые халатно относятся к своей работе и просто задать вопрос: «в чем сложность выполнять свою работу на совесть?», -такой крик души был опубликован в сообществе «Инцидент Барнаул».

Речь идет о мониторинговой компании «Сибирь-мониторинг». По словам жильцов, якобы именно эта организация занималась монтажом и обслуживанием шлагбаумов. В итоге некоторые из них не работают. Помимо того, что скорая помощь не смогла проехать к пациенту, вчера еще и пожарная не смогла проехать к загоревшемуся баку с мусором.

Эти два случая стали последней каплей. Жители надеются, что придав их огласке у них получится расторгнуть соглашение с обслуживающей организацией, так как в добровольном порядке она этого не хочет делать.