Автор портретов Шукшина и Ползунова получил медаль от президента

Работы художника. Скриншот ТГ-канал В.Томенко

Художник Иван Мамонтов, прославившийся такими работами как портрет Василия Шукшина и Ивана Ползунова, получил награду от президента.

– А еще он оформлял книги классиков русской литературы, в том числе Антона Чехова, Льва Толстого. Работы Ивана Моисеевича признаны во всей стране, у художника — большое количество заслуженных наград, - написал в своем телеграм-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении художника медалью «За труды в культуре и искусстве».