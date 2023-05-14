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НовостиЗвезды14 мая 2023 9:32

Автор портретов Шукшина и Ползунова получил медаль от президента

Губернатор Виктор Томенко присоединился к поздравлениям
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Работы художника. Скриншот ТГ-канал В.Томенко

Работы художника. Скриншот ТГ-канал В.Томенко

Художник Иван Мамонтов, прославившийся такими работами как портрет Василия Шукшина и Ивана Ползунова, получил награду от президента.

– А еще он оформлял книги классиков русской литературы, в том числе Антона Чехова, Льва Толстого. Работы Ивана Моисеевича признаны во всей стране, у художника — большое количество заслуженных наград, - написал в своем телеграм-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении художника медалью «За труды в культуре и искусстве».