Барнаульский зоопарк при одном условии подарит львенка Самарскому зоопарку

Львенок уедет как только подрастет Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» решил сделать подарок коллегам из Самары – передать на воспитание маленького львенка, но сделает он это при одном обязательном условии.

– Сегодня я принял решение подарить губернатору Самарской области львенка. Но есть одно условие. Если коллеги согласятся сохранить ему имя Алтай. Это подчеркнет добрую связь между нашими зоопарками и Самарской области с Алтайский краем, - написал на своей странице во «Вконтакте» директор нашего зоопарка Сергей Писарев.

Дело в том, что 18 апреля в Самаре скончался любимец местной публики 16-летний лев Цезарь.

– В последнее время его стали тревожить возрастные «болячки», ветеринары облегчали его боль, но старость невозможно излечить, к кому-то она приходит чуть раньше, к кому-то чуть позже… - рассказали в Самаре.

Причем руководство зоопарка сначала хотело пробрести львенка, но в «Лесной сказке» его решили просто подарить.