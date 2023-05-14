Вечер саксофона состоится в барнаульском парке «Изумрудный»

В парке выступит ведущий саксофонист оркестра Алтайского государственного музыкального театра Олег Гильфанд. Фото: ТГ-канал парка "Изумрудный"

В воскресенье, 14 мая, в барнаульском парке «Изумрудный» состоится концерт саксофона.

– Воскресный вечер! Прекрасная погода! Саксофон! Что может быть лучше? – говорят в парке.

Организаторы подготовили концертную программу «Стильный оранжевый галстук». Солирует для гостей «Изумрудного» ведущий саксофонист оркестра Алтайского государственного музыкального театра Олег Гильфанд. Он исполнит самые известные хиты прошлых лет.

Выступление совершенно бесплатно для гостей парка.