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НовостиОбщество14 мая 2023 6:17

Барнаулец взял кредит для мошенника

Он сделал все под диктовку незнакомца
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Мужчина отдал мошеннику 500 тысяч рублей

Мужчина отдал мошеннику 500 тысяч рублей

Фото: Анна СЕМИНА

51-летний барнаулец обратился за помощью полиции, после того как сам не понимая, взял кредит для мошенника. Заявление поступило накануне.

– Со слов потерпевшего установлено, что ему поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Звонивший пояснил, что якобы на имя потерпевшего оформлен кредит и, чтобы его закрыть, необходимо перевести денежные средства на безопасный счет, - рассказали в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю подробности дела.

В итоге барнаулец установил на телефон приложение, оформил кредит, а перечисленные деньги перевел на счет, который ему продиктовал лжесотрудник банка.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.