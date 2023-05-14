Барнаулец взял кредит для мошенника

Мужчина отдал мошеннику 500 тысяч рублей Фото: Анна СЕМИНА

51-летний барнаулец обратился за помощью полиции, после того как сам не понимая, взял кредит для мошенника. Заявление поступило накануне.

– Со слов потерпевшего установлено, что ему поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Звонивший пояснил, что якобы на имя потерпевшего оформлен кредит и, чтобы его закрыть, необходимо перевести денежные средства на безопасный счет, - рассказали в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю подробности дела.

В итоге барнаулец установил на телефон приложение, оформил кредит, а перечисленные деньги перевел на счет, который ему продиктовал лжесотрудник банка.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.