Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 мая 2023 6:05

Разметку из термопластика наносят в Барнауле

Ее уже нарисовали в центре города
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Свежая дорожная разметка в Барнауле

Свежая дорожная разметка в Барнауле

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

На улицах Барнаула продолжают наносить свежую разметку из устойчивого к внешним воздействиям термопластика и краски. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

В частности более устойчивая разметка появилась на самых загруженных участках дорожной сети - на проспектах Ленина, Строителей, Красноармейском, Комсомольском, Социалистическом, на улице Аванесова.

– До конца мая будет обновлена дорожная разметка на 59 пешеходных переходах вблизи 54 школ, имеющих непосредственные выходы на проезжие части автомобильных дорог, - добавляют в мэрии.

Всего за дорожный сезон в Барнауле планируют нанести краской и термопластиком более 63 тысяч квадратных метров разметки.