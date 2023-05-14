Разметку из термопластика наносят в Барнауле

Свежая дорожная разметка в Барнауле
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
На улицах Барнаула продолжают наносить свежую разметку из устойчивого к внешним воздействиям термопластика и краски. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
В частности более устойчивая разметка появилась на самых загруженных участках дорожной сети - на проспектах Ленина, Строителей, Красноармейском, Комсомольском, Социалистическом, на улице Аванесова.
– До конца мая будет обновлена дорожная разметка на 59 пешеходных переходах вблизи 54 школ, имеющих непосредственные выходы на проезжие части автомобильных дорог, - добавляют в мэрии.
Всего за дорожный сезон в Барнауле планируют нанести краской и термопластиком более 63 тысяч квадратных метров разметки.