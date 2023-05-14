Барнаульцы вышли на митинг против строительства водопровода

Импровизированный митинг. Скриншот поста «Черное и Белое Барнаул»

Жители частного сектора Солнечной Поляны в Барнауле вышли на митинг и надеются, что смогут достучаться до администрации города и они остановят строительство водопровода.

Все дело в том, что власти города якобы дали разрешение на строительство водопровода по улицам частного сектора Есенина и Лиственничная.

– У нас по улицам начали прокладывать водопровод к строящимся домам на Павловском тракте. В настоящее время в суде находится уже два исковых заявления. Эти исковые заявления поданы на основании выявленных прокуратурой многочисленных нарушений градостроительного законодательства, - рассказывают участники сообщества «Черное и Белое Барнаул».

При этом по их словам, якобы власти не стали дожидаться решения суда и выдали разрешение на прокладку сетей.

Вместе с тем, есть другое решение проблемы: пропустить водопровод через поле за частным сектором. Участок принадлежит Дом.рф. Со слов заявителей, организация дала письменное согласие – к работам можно приступить через полтора месяца. А вот водоканал ответил, что якобы им отказали.

Ситуация двоякая. Местные жители боятся, что строительство большого водопровода может нанести сильный урон их коммуникациям.