Губернатор Томенко провел рабочую встречу с главой Кытмановского района

Рабочая встреча в правительстве края Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел рабочую встречу с главой Кытмановского района Виктором Вельшем, во время которой они обсудили текущую обстановку дело в муниципалитете и перспективы.

В частности, Виктор Вельш отметил, что в прошлом году был благополучно реализован целый пакет важных социальных проектов: капремонт зданий Порошинской и Червовской школ, водозабора в селе Тяхта, а также водонапорной башни в селе Октябрьском.

– В селе Дмитро-Титово был построен ФАП, - также добавляют в пресс-службе правительства края.

Планы на будущее тоже грандиозные: создание инженерной защиты участка левого берега реки Чумыш. На данном участке имеется опасность размыва автодороги. На сегодняшний день готова смета и получено экспертное заключение. Осталось только изыскать финансы для строительства.

Кроме того запланирован ремонт Старотарабинской школы и многое другое. Виктор Томенко добавил, что в этом году в районе появится передвижной ФАП. Это очень важно, поскольку на указанной территории обеспеченность медицинскими кадрами всего 45%.