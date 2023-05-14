Алтайских туристов приглашают на экскурсии в Тигирекский заповедник

Прогулки состоятся 10 и 11 июня
Фото: Анна СЕМИНА
Туристов Алтайского края приглашают в уникальные пешие прогулки по Тигирекскому заповеднику. Подробнее об этом рассказали в Алтайтурцентре.
Пешие путешествия по Инской тропе пройдут 10 и 11 июня.
– Сотрудники заповедника покажут самые сокровенные места долины Ини, расскажут об интересных и загадочных природных объектах этой части Северо-Западного Алтая, - сообщают организаторы.
Отправление на экскурсию от поселка Чинета Краснощековского района. Причем стоит обратить внимание, что маршрут 10 июня полностью прогулочный, а 11 июня его дополнять сплавом, но не сложным, так что переживать не стоит.
Продолжительность экскурсий – около 8 часов. Группы численностью от 2 до 8 человек.