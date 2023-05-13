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НовостиОбщество13 мая 2023 11:05

В Барнауле иномарка сбила мальчика, который перебегал дорогу

Пострадавшего доставили в больницу
Герман Архаров
Ребенка доставили в больницу

Ребенка доставили в больницу

Фото: Олег УКЛАДОВ

13 мая в краевой столице на улице Власихинской сбили мальчика, который перебегал дорогу. Об этом пишут в группе «Инцидент Барнаул» со ссылкой на ГИБДД города.

Предварительно установлено, что водитель Volkswagen Polo сбил мальчика 2015 года рождения, который перебегал проезжую часть не по пешеходному переходу.

В результате аварии ребенок получил телесные повреждения. Мальчика доставили в горбольницу №1

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП.