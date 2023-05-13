Житель Барнаула скончался после падения со второго этажа больницы

Мужчина находился в коме
Фото: Олег УКЛАДОВ
37-летний барнаулец скончался через 5 дней после падения со второго этажа больницы в Павловске, пишут «Невские новости».
ЧП произошло в туберкулезной больнице в пригороде Санкт-Петербурга 8 мая. Как рассказал источник издания, 37-летний барнаулец упал с высоты и получил серьезные повреждения. В частности, медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибленную рану теменной области.
Мужчина находился в коме и скончался через пять дней после получения травм.