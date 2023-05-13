В Алтайском крае произошло смертельное ДТП

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 13 мая в Алтайском крае произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Авария случилась на 9 километре дороги «Фирсово - Бобровка - Рассказиха - Нижняя Петровка - Чаузово». Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mazda при обгоне попутно движущихся машин столкнулся со встречным автомобилем Toyota Ipsum. Затем Toyota отбросило на встречную полосу, где она врезалась в «Газель».

В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Ipsum 1958 года рождения погиб на месте аварии. Кроме того, пострадали пассажир «Газели», женщина 1974 года рождения и пассажир Toyota, женщина 1957 года рождения. Их госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту этой аварии.