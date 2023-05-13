Более 4 млрд рублей дополнительно выделят городам и районам Алтайского края

Законопроект внесли в АКЗС Фото: Олег УКЛАДОВ

Муниципальным образованиям Алтайского края дополнительно направят свыше 4 млрд рублей. Губернатор Виктор Томенко внес в АКЗС законопроект об уточнении краевого бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В частности, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городов и районов составят 1 млрд рублей, прочие дотации - 700 млн рублей.

Также муниципалитетам дополнительно направят 1,3 млрд рублей в рамках адресной инвестиционной программы и мероприятий по капремонту. Кроме того, еще 293 млн рублей субсидий выделят на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

О том, на что еще направят дополнительные средства, можно прочитать здесь.