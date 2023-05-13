Губернатор Томенко прокомментировал ситуацию с военной техникой для парка «Патриот»

Виктор Томенко подчеркнул, что вопрос решат Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что для парка «Патриот» в Рубцовске найдут походящую технику. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

В парке планировали установить военную технику, но реставраторы оценили ее и пришли к выводу, что она восстановлению не подлежит. В связи с этим администрация Рубцовска списала технику на металлолом.

- Что, конечно, спровоцировало возмущенную реакцию в обществе, - отметил глава региона.

Виктор Томенко подчеркнул, что вопрос решат: для парка найдут походящую технику, а также закончат его обустройство.