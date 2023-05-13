Бродячая собака напала на четырехлетнюю девочку в Бийске

Девочку доставили в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске бродячая собака набросилась на четырехлетнюю девочку в районе Нефтебазы на территории школы. Об этом сообщает городская станция скорой медицинской помощи

У пострадавшей - укушено-рваная рана в области глазницы. Медики оказали первую помощь и доставили девочку в состоянии средней степени тяжести в офтальмологическое отделение горбольницы № 2. Там ребенку наложили швы.

Добавим, что на неделе бийские медики уже три трижды выезжали к пациентам, которые пострадали от укуса собак. В двух случаях псы являлись бродячими.