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НовостиОбщество13 мая 2023 4:35

Бродячая собака напала на четырехлетнюю девочку в Бийске

У пострадавшей - укушено-рваная рана в области глазницы
Герман Архаров
Девочку доставили в больницу

Девочку доставили в больницу

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске бродячая собака набросилась на четырехлетнюю девочку в районе Нефтебазы на территории школы. Об этом сообщает городская станция скорой медицинской помощи

У пострадавшей - укушено-рваная рана в области глазницы. Медики оказали первую помощь и доставили девочку в состоянии средней степени тяжести в офтальмологическое отделение горбольницы № 2. Там ребенку наложили швы.

Добавим, что на неделе бийские медики уже три трижды выезжали к пациентам, которые пострадали от укуса собак. В двух случаях псы являлись бродячими.