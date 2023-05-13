В Барнауле после жестокого ДТП иномарку разорвало на две части

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП Фото: Олег УКЛАДОВ

12 мая на Павловском тракте в Барнауле произошло жесткое ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает ГИБДД краевой столицы.

Авария случалась на Павловском тракте 83 «Д». Предварительно установлено, что 18-летний водитель за рулем Nissan Bluebird на скорости не справился с управлением и врезался в препятствие – бордюрный камень, стойку дорожных знаков.

В результате аварии травмы получили 18-летний пассажир и водитель иномарки. Им оказали помощь в больнице, пассажира госпитализировали.

На снимках с места аварии видно, что автомобиль разорвало на две части.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП.