В Барнауле после жестокого ДТП иномарку разорвало на две части

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП
Фото: Олег УКЛАДОВ
12 мая на Павловском тракте в Барнауле произошло жесткое ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает ГИБДД краевой столицы.
Авария случалась на Павловском тракте 83 «Д». Предварительно установлено, что 18-летний водитель за рулем Nissan Bluebird на скорости не справился с управлением и врезался в препятствие – бордюрный камень, стойку дорожных знаков.
В результате аварии травмы получили 18-летний пассажир и водитель иномарки. Им оказали помощь в больнице, пассажира госпитализировали.
На снимках с места аварии видно, что автомобиль разорвало на две части.
Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП.