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НовостиПроисшествия13 мая 2023 3:24

В Барнауле после жестокого ДТП иномарку разорвало на две части

В аварии пострадали два человека
Герман Архаров
Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП

Фото: Олег УКЛАДОВ

12 мая на Павловском тракте в Барнауле произошло жесткое ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает ГИБДД краевой столицы.

Авария случалась на Павловском тракте 83 «Д». Предварительно установлено, что 18-летний водитель за рулем Nissan Bluebird на скорости не справился с управлением и врезался в препятствие – бордюрный камень, стойку дорожных знаков.

В результате аварии травмы получили 18-летний пассажир и водитель иномарки. Им оказали помощь в больнице, пассажира госпитализировали.

На снимках с места аварии видно, что автомобиль разорвало на две части.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП.