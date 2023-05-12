В Барнауле вновь появились афиши фестиваля «Ветер Сибири»

Изначально фестиваль должен был пройти в Бийске Фото: газеты «Бийский рабочий»

В Барнауле были замечены свежие афиши и баннеры музыкального фестиваля «Ветер Сибири», который, как обещают организаторы, пройдет в Новосибирске.

В частности, баннеры видели в центре Барнаула, на улице Молодежной, и на Павловском тракте.

– Это уже вторая попытка прорекламировать фестиваль в Барнауле – первая была в прошлом году, и тогда фестиваль так и не состоялся, - пишет Амик.

Напомним, изначально фестиваль должен был состояться в Бийске, на территории закрытого аэродрома в августе 2022 года. Однако буквально в последний момент организаторы, якобы сославшись на ковидные ограничения, отменили выступление. Зрители до сих пор через суд пытаются вернуть деньги, потраченные на билеты.

Тем временем организаторы якобы перенесли фестиваль на аэродром Мочище в Новосибирске.