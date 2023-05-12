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НовостиОбщество12 мая 2023 9:50

В Барнауле включили фонтаны

К лету запустят еще восемь
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
На сегодня уже работают шесть фонтанов

На сегодня уже работают шесть фонтанов

Фото: Олег УКЛАДОВ

После зимы в Барнауле приступили к расконсервации фонтанов. Сегодня, 12 мая, подключили первые шесть объектов.

– Возле театра драмы и в районе торгового центра «Россия», «Лилия» на Нулевом километре, «Глобус» по проспекту Красноармейскому, «Афродита» по улице Георгиева и фонтан в Научном городке, - перечисляют в мэрии уже работающие фонтаны.

Наладку оборудования продолжат до 1 июня. И таким образом, к лету должны запустить еще восемь, в том числе на площади Октября, Мира, Ветеранов, а также на проспекте Красноармейском, неподалеку от «Сити-центра», в районе Антона Петрова-Малахова, и т.д.