В Барнауле включили фонтаны

На сегодня уже работают шесть фонтанов Фото: Олег УКЛАДОВ

После зимы в Барнауле приступили к расконсервации фонтанов. Сегодня, 12 мая, подключили первые шесть объектов.

– Возле театра драмы и в районе торгового центра «Россия», «Лилия» на Нулевом километре, «Глобус» по проспекту Красноармейскому, «Афродита» по улице Георгиева и фонтан в Научном городке, - перечисляют в мэрии уже работающие фонтаны.

Наладку оборудования продолжат до 1 июня. И таким образом, к лету должны запустить еще восемь, в том числе на площади Октября, Мира, Ветеранов, а также на проспекте Красноармейском, неподалеку от «Сити-центра», в районе Антона Петрова-Малахова, и т.д.