Ольга Бузова Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 12 мая, Ольга Бузова выступит с сольным концертом в Барнауле, однако поклонники, судя по всему, оставят ее без аншлага.

Увы, надо признать, что популярность теледивы постепенно сходит на нет. Ажиотаж вокруг ее персоны утихает и даже небольшую площадку комплекса «Планета Q» сегодня она Бузова не смогла набрать.

Невостребованными на текущий момент оказались VIP-билеты стоимостью от 4 до 6 тысяч рублей, а также на танцпол и в фан-зону. Причем разница последних составляет всего 500 рублей – 2 и 2,5 тысячи соответственно.