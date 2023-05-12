Частный дом горит в Барнауле

Пожарные находятся на месте происшествия Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Днем 12 мая произошел крупный пожар в частном секторе города.

– В городе Барнауле на улице Линейной произошел пожар в двухэтажном строении: на первом этаже — располагается гараж, второй этаж – жилой, - рассказывают в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

На данный момент площадь возгорания оценивают в 200 «квадратов». На месте происшествия работают больше 30 человек личного состава. Задействовано семь автоцистерн.

– Возгорание локализовано, распространение огня остановлено, - добавляют в ведомстве.

Жильцы дома смогли самостоятельно покинуть горящее помещение. Они не пострадали.