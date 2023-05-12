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НовостиПроисшествия12 мая 2023 8:57

Частный дом горит в Барнауле

На месте работают три десятка пожарных
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Пожарные находятся на месте происшествия

Пожарные находятся на месте происшествия

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Днем 12 мая произошел крупный пожар в частном секторе города.

– В городе Барнауле на улице Линейной произошел пожар в двухэтажном строении: на первом этаже — располагается гараж, второй этаж – жилой, - рассказывают в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

На данный момент площадь возгорания оценивают в 200 «квадратов». На месте происшествия работают больше 30 человек личного состава. Задействовано семь автоцистерн.

– Возгорание локализовано, распространение огня остановлено, - добавляют в ведомстве.

Жильцы дома смогли самостоятельно покинуть горящее помещение. Они не пострадали.