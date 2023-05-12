Виктор Томенко посетил лесопожарную станцию в селе Бобровка

Виктор Томенко в Бобровке. Фото: Антона Червякова Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

12 мая губернатор Виктор Томенко посетил лесопожарную станцию села Боборовка и оценил ее готовности в случае возникновения опасной ситуации.

– Всего в различных подразделениях нашего края есть около семи тысяч человек, которые могут работать на пожарах. Еще помогать готовы около восьми тысяч добровольцев. Всю технику, которая у нас есть, привели в порядок к началу сезона, - подчеркнул Виктор Петрович.

Он заметил, что сейчас в России пожароопасный сезон. С огнем борются в Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале. Где-то он уже нанес непоправимый ущерб: люди остались без домов и своего хозяйства. В Алтайском крае пока обстановка относительно спокойная, хотя возгорания на полях и в лесах все же происходят.

– Мы очень внимательно следим за ситуацией и в наших лесах, и в других регионах, - также добавил губернатор.