Сотрудники «Россети Сибирь» заложили памятник героям Великой Отечественной войны

Фото: Пресс-Служба «Россети Сибирь»

Торжественное мероприятие состоялось в Красноярске на аллее Энергетиков в честь 78-й годовщины Победы.

Под сопровождение симфонического оркестра сотрудники компании высадили в сквере кустарники – спирею и аронию. Со временем, когда саженцы приживутся, энергетики планируют облагородить всю аллею Энергетиков: сделать красивые газоны, установить скамейки и, конечно, поставить памятник. Пока на месте будущего монумента установили временную стелу.

По словам генерального директора Павла Акилина, аллея Энергетиков, которая до этого времени представляла собой неухоженный газон, со временем должна стать одним из важных, знаковых мест города и региона.

«В годы войны на территории Сибири работало более 300 крупных промышленных предприятий. Всем им требовалась электроэнергия. И самоотверженная работа энергетиков по строительству генерации, линий электропередачи, подстанций – это трудовой подвиг в тылу. Невзирая на голод, недосыпания, каждый день они были на своем боевом посту и обеспечивали энергией предприятия, которые в свою очередь обеспечивали фронт всем необходимым. Именно для того, чтобы новые поколения помнили об этом, мы и решили установить здесь памятник», - обратился к участникам мероприятия Павел Акилин.

В церемонии приняли участие и представители ветеранских организаций энергокомпании. Для них – это важное событие по увековечиванию памяти о бессмертном подвиге защитников родины.

«В те далекие страшные годы люди делали все, чтобы приблизить Победу! И энергетики, конечно, тоже. Ведь они обеспечивали энергией огромное количество предприятий, местных и эвакуированных, которые днем и ночью работали для фронта. Кроме того, большое количество наших коллег защищали Родину, сражаясь с врагом. Мы помним и чтим их подвиг! И очень радостно, что молодое поколение сотрудников в этом году решили увековечить нашу историю и заложить памятник воинам - энергетикам. Они этого достойны! – поделилась мнением председатель Совета ветеранов филиала «Алтайэнерго» Лариса Шмакова.