На Алтае мужчина забил приревновавшую его сожительницу

Ранее мужчину уже привлекали к ответственности, в том числе за побои сожительницы Фото: Олег УКЛАДОВ

В одном из сел Родинского района произошла бытовая ссора из-за сцены ревности: мужчина забил насмерть сожительницу.

Трагедия произошло 7 мая. Пьяный 45-летний селянин устроил скандал со своей 40-летней сожительницей, потому что та, якобы ревновала его.

– Удары наносил руками и ногами, в основном бил по голове, а после ушел гулять, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Когда мужчина вернулся домой, он понял, что возлюбленная не подает признаков жизни.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Известно, что любитель рукоприкладства ранее уже неоднократно был судим, а также привлекался к административной ответственности, в том числе за побои сожительницы. Сейчас он находится под стражей.

Расследование продолжается.