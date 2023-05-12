На Алтае спасли косулю, застрявшую в «Космосе»

Спасенная косуля. Фото: пресс-службы администрации Горно-Алтайска

В четверг, 11 мая, в Республике Алтай провели спасательную операцию, по вызволению косули из забора «Космоса».

«Космос» - это летний лагерь. Накануне утром его сотрудник позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу Горно-Алтайска и сообщил, что ему требуется помощь, так как в заборе застряла косуля.

Специалисты ведомства, экстренно прибывшие на вызов, освободили дикое животное.

– Косулю доставили в эколого-биологический отдел (бывшая станция юных натуралистов) Республиканского центра дополнительного образования, где ей уже оказывают помощь, - сообщили в пресс-службе мэрии.