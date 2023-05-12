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НовостиОбщество12 мая 2023 6:29

На Алтае спасли косулю, застрявшую в «Космосе»

Ее передали специалистам для оказания ветеринарной помощи
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Спасенная косуля.

Спасенная косуля.

Фото: пресс-службы администрации Горно-Алтайска

В четверг, 11 мая, в Республике Алтай провели спасательную операцию, по вызволению косули из забора «Космоса».

«Космос» - это летний лагерь. Накануне утром его сотрудник позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу Горно-Алтайска и сообщил, что ему требуется помощь, так как в заборе застряла косуля.

Специалисты ведомства, экстренно прибывшие на вызов, освободили дикое животное.

– Косулю доставили в эколого-биологический отдел (бывшая станция юных натуралистов) Республиканского центра дополнительного образования, где ей уже оказывают помощь, - сообщили в пресс-службе мэрии.