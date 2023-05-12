На Алтае грузовик насмерть сбил 74-летнюю женщину

Женщина переходила дорогу в неположенном месте Фото: Олег УКЛАДОВ

12 мая в Зональном районе грузовик насмерть сбил 74-летнюю женщину-пешехода. Подробности ДТП рассказали в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю.

Авария произошла на 313 километре Чуйского тракта.

– Предварительно установлено, что водитель – мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем Kenworth, при движении со стороны города Бийска в сторону города Барнаула совершил наезд на пешехода – женщину 1949 года рождения, - рассказывают в ведомстве.

В момент наезда пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм она скончалась на месте происшествия до приезда бригады «скорой».

По факту ДТП проводится проверка.