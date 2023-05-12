Бийчанина судят за кражу из секс-шопа

Секс-шопу был нанесен значительный ущерб Фото: Вера Березовская

Жителя Бийска судят за кражу резиновой женщины из секс-шопа.

Как установило следствие, кража была совершена в феврале.

– Мужчина средних лет, находясь в магазине 18+, решил тайно похитить резиновую куклу для взрослых. Реализовав свое преступное намерение, любитель экстрима скрылся со специфическим товаром в неизвестном направлении, - сообщают в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Однако уйти далеко с новой «подругой» мужчина не смог. Вскоре его задержали, и он дал признательные показания и раскаялся. Сейчас его судят. 12 мая он произнесет последнее слово, после чего будет вынесен вердикт.