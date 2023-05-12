В Барнауле на несколько дней перекроют центр города

Ограничения связаны с мероприятиями в честь 30-летия со дня образования УМВД России по городу Барнаулу Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле временно перекроют центральный проспект города. Подробнее о причинах рассказали в пресс-центре мэрии.

– 12 мая с 16.00 до 18.00 и 15 мая с 11.00 до 13.00 будет ограничено движение транспорта по нечетной стороне проезжей части проспекта Ленина от улицы Молодежной до улицы Димитрова, - уточнили в администрации.

Ограничения вызваны подготовкой и последующим проведением мероприятий в честь 30-летия со дня образования УМВД России по городу Барнаулу.

На указанный период автобусы на пустят в объезд перекрытого участка:

– маршруты №№1, 6, 10, 24, 25, 27, 29, 41, 70р, при движении в сторону Речного вокзала через Социалистический проспект;

– маршруты №№20, 35, 53, 55, 109, 109оп, 110 – через проспект Комсомольский.

В обратном направлении все пойдут без изменения.