Губернатор Алтайского края в честь дня рождения пробежал 13 километров

Виктору Томенко сегодня 52 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 12 мая отмечает день рождения и честь личного праздника он устроил пробежку по лесу.

– Доброе утро! Лучший способ начать День рождения — традиционная ежедневная тренировка. Пробежал 13 километров, а после — сразу на работу, - пишет глава региона в своем ТГ-канале.

Пользуясь случаем, он также пожелал всем, кто связал свою жизнь с Алтайским краем, у кого он глубоко засел в сердце, кто сражается за его благополучие, в первую очередь здоровья, успехов и побед.

Сегодня Виктору Томенко исполнилось 52 года.