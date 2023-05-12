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НовостиПроисшествия12 мая 2023 2:01

На улице Трактовой в Барнауле горит склад

Его тушат больше 50 человек
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Склад продолжают тушить

Склад продолжают тушить

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В пятницу утром, 12 мая, в Барнауле произошло возгорание склада на улице Трактовой.

– Площадь пожара около 200 квадратных метров. На месте происшествия работает пять звеньев газодымозащитной службы, - сообщают в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

Кроме того в тушении задействованы больше 50 человек личного состава и десять автоцистерн. На текущий момент огонь локализован. Его распространение прекращено.

Пострадавших нет. Причина ЧП не уточняется.