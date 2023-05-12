На улице Трактовой в Барнауле горит склад

Склад продолжают тушить Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В пятницу утром, 12 мая, в Барнауле произошло возгорание склада на улице Трактовой.

– Площадь пожара около 200 квадратных метров. На месте происшествия работает пять звеньев газодымозащитной службы, - сообщают в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

Кроме того в тушении задействованы больше 50 человек личного состава и десять автоцистерн. На текущий момент огонь локализован. Его распространение прекращено.

Пострадавших нет. Причина ЧП не уточняется.