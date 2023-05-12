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НовостиОбщество12 мая 2023 1:55

На Ленточном Бору в Барнауле отключили светофор

Его ремонтируют
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Светофор отключили временно

Светофор отключили временно

Фото: Анна СЕМИНА

В пятницу, 12 мая, в Барнауле на Ленточном Бору отключили светофор на несколько часов.

– До 12.00 часов будет отключен светофор на пересечении шоссе Ленточный Бор с улицей Кутузова, - пояснили в мэрии.

Это довольно оживленный участок, но отключение неизбежно – плановые профилактические ремонтные работы на автоматическом регулировщике. Пока их проводят, водителям стоит быть предельно внимательными и осторожными. При переезде следует ориентироваться на знаки приоритета.