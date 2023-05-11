Жильцы пятиэтажки в Барнауле добились списания переплат по тарифу на ремонт и содержание жилья

Управляющая компания обязалась сделать перерасчет на сумму 37 тыс. рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители барнаульской многоэтажки смогли добиться перерасчета платы за содержание и ремонт жилья. Переплата составила 37 тыс. рублей. Об этом сообщает «Центр защиты прав граждан»

В апреле прошлого года собственники жилья по адресу: ул. Антона Петрова, 15б, установили размер тарифа на содержание и ремонт жилья в размере 12,8 рубля с квадратного метра. Но уже в ноябре управляющая компания подняла тариф до 14,48 рубля, объяснив это инфляцией.

Подобные повышения могут происходить не чаще одного раза в год, и инфляция к данному тарифу отношения не имеет. Жители дома обратились с жалобой на управляющую компанию, которая признала неправомерность своих действий. Переплата к этому времени составила 37 тыс. рублей.